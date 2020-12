Pandémie de la COVID-19 - L'opération vaccination se poursuit : 21 nouveaux sites en fonction dès lundi

QUÉBEC, le 17 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce que la vaccination contre la COVID-19, qui a été amorcée cette semaine dans deux centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) se poursuivra dans 21 nouveaux lieux au Québec dès lundi.

La vaccination débutera dans la plupart de ces lieux dès la semaine du 21 décembre. Les doses que nous recevrons du fabriquant Pfizer nous permettront de vacciner dans les semaines du 21, 28 et 4 janvier. Les sites ont été déterminés afin de maximiser la vaccination des groupes prioritaires.

Jusqu'à maintenant, 1 613 ont été administrées, alors que 4875 doses seront administrées d'ici la fin de la semaine. La prochaine mise à jour sera disponible le 17 décembre.

Région sociosanitaire Lieu Bas-Saint-Laurent CHSLD de Rimouski Saguenay-Lac-Saint-Jean CHSLD de la Colline Capitale-Nationale Institut universitaire en santé mentale de Québec Centre d'hébergement Saint-Antoine Mauricie et Centre-du-Québec Mauricie : Centre multiservices de santé et de services sociaux Cloutier Centre-du-Québec : Centre communautaire Drummondville-Sud Estrie Centre de foires de Sherbrooke Montréal CHSLD Saint-Henri CHG Maimonides CHSLD Jeanne Le Ber - IUSM CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci CHSLD de l'Hôpital Sainte-Anne Outaouais CHSLD Lionel-Émond Abitibi-Témiscamingue CHSLD Pie-XII Côte-Nord Hôpital de Sept-Îles Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine CHSLD New Carlisle Chaudière-Appalaches CLSC-CHSLD Paul-Gilbert Hôpital de Saint-Georges Laval Hôpital de la Cité-de-la-Santé Lanaudière Centre hospitalier régional de Lanaudière (Saint-Charles-Borromée) Laurentides Clinique désignée de dépistage (Boisbriand) Montérégie Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe, Pavillon la COOP Clinique de vaccination Quartier Dix30

« Le Québec se préparait depuis plusieurs semaines à l'arrivée du vaccin afin d'être prêts à commencer la vaccination dès la réception des doses. Comme nous l'avions dit, nous recevrons de nouvelles doses la semaine prochaine et nous serons prêts à vacciner dans ces régions lorsque les vaccins arriveront. Nous avons tout mis en œuvre afin de protéger les personnes les plus vulnérables et notre personnel du réseau de la santé le plus rapidement possible. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Rappelons que la vaccination dans ces lieux sera réservée uniquement aux clientèles priorisées. Les établissements du réseau de la santé et des services sociaux font actuellement des démarches auprès de ces personnes qui pourront être vaccinées.

La priorisation des groupes à s'appuie sur la recommandation du Comité sur l'immunisation du Québec et son objectif principal est la prévention des maladies graves et des décès.

En fonction des doses que le Québec recevra, il est prévu de vacciner jusqu'à 650 000 personnes d'ici le 1er avril.

