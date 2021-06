Pandémie de la COVID-19 - Les spectacles, événements sportifs et festivals pourront accueillir jusqu'à 3 500 personnes

QUÉBEC, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce qu'à la suite d'une recommandation favorable de la Santé publique, les spectacles et événements sportifs pourront sous peu accueillir jusqu'à 3 500 personnes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cet assouplissement, possible en raison de l'évolution de la situation épidémiologique, entrera en vigueur dès le 17 juin à 0 h 01.

Cet assouplissement s'appliquera également aux cinéparcs situés en palier vert ainsi qu'aux festivals et grands événements qui seront autorisés à l'extérieur à compter du 25 juin.

Sauf pour les cinéparcs, l'auditoire devra être subdivisé en sections indépendantes ayant chacune une limite maximale de 250 personnes. Chacune de ces sections devra avoir des points d'entrée, de sortie et des installations sanitaires indépendants, de même que des espaces de restauration distincts, si cela s'applique. Les règles de distanciation en vigueur devront être appliquées.

Liens connexes :

Pour consulter les directives de santé publique pour les activités et événements publics extérieurs : Directives de santé publique pour les activités et événements publics extérieurs - Publications du ministère de la Santé et des Services sociaux (gouv.qc.ca) (La directive sera mise à jour sous peu.)

Pour en savoir plus sur la COVID-19 et les mesures en place : Québec.ca/coronavirus

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux