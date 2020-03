Pandémie de la COVID-19 - Les cégeps engagés dans la reprise de la session

MONTRÉAL, le 22 mars 2020 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce du premier ministre du Québec de garder les cégeps fermés jusqu'au 1er mai, la Fédération des cégeps offre toute sa collaboration au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et fera tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir les cégeps dans la mise en œuvre des mesures alternatives afin de compléter la session d'hiver 2020, et ce, de façon progressive à partir du 30 mars 2020. « Notre principal objectif est de reprendre les activités éducatives et de mettre en place toutes les mesures possibles pour que les étudiants puissent terminer la session entamée et qu'ils puissent obtenir leur diplôme. Les directions des cégeps vont déployer tout ce qui est envisageable de mettre en place afin d'aider le personnel des cégeps à accomplir leur mission. Toutefois, malgré tous les efforts, des difficultés s'annoncent pour les cégeps, mais je suis convaincu qu'avec l'appui de tous, nous réussirons à sauver la session », a indiqué le président-directeur général de la Fédération des cégeps, M. Bernard Tremblay.

Il est important de préciser que ce ne sont pas tous les programmes ni tous les cours qui pourront être offerts en ligne. Ainsi, la Fédération des cégeps tient à expliquer certains obstacles propres au réseau collégial qui doivent être pris en compte, comme la capacité des enseignants à ajuster leur méthode d'enseignement dans un court délai, la technologie qui doit être soutenue par des techniciens déjà peu nombreux ainsi que la bande passante, qui souvent, fait défaut dans plusieurs régions du Québec. Plusieurs cours requièrent des équipements, du matériel hautement spécialisé et des laboratoires sans compter certains programmes comportant des stages qui ne pourront être complétés. De plus, les membres du personnel des cégeps sont aussi des parents aux prises avec les enjeux de conciliation travail-famille dans un contexte de confinement. C'est donc un défi de taille pour l'ensemble de la communauté collégiale qui s'annonce.

M. Tremblay lance une invitation à tous : « Nous vivons une situation exceptionnelle qui demande des ajustements pour tout le monde. Nous avons déjà dû nous adapter par le passé, il nous sera donc possible de le faire à nouveau, j'en suis sûr. Pensons à nos étudiants alors que cette situation de crise suscite chez eux de l'anxiété et des inquiétudes. En ce sens, nous faisons appel à leur famille pour leur offrir des encouragements à poursuivre leurs études dans un contexte hors norme. Cela leur demandera une grande capacité d'adaptation. »

Par ailleurs, la Fédération tient à saluer l'annonce faite la semaine dernière par le gouvernement concernant le report de 6 mois du remboursement des emprunts des étudiants. Cette mesure viendra réduire l'anxiété financière que plusieurs étudiants vivent alors que leur emploi dans bien des cas ne sont plus disponibles. Rappelons que plus de la moitié des étudiants collégiaux occupent un emploi parallèlement à leurs études.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps.

