Pandémie de la COVID-19 - Le Québec sur pause jusqu'au 4 mai, annonce François Legault

QUÉBEC, le 5 avril 2020 /CNW Telbec/ - Afin de continuer les efforts considérables pour aplanir la courbe, limiter la propagation du virus et sauver le maximum de vies, le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé dimanche la prolongation de la fermeture de toutes les entreprises et de tous les commerces non essentiels jusqu'au 4 mai prochain.

Accompagné du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, François Legault a précisé que le gouvernement du Québec travaille déjà à la réouverture de nos entreprises afin de repartir progressivement l'économie à partir du 4 mai ou dès que les autorités de santé publique le recommanderont.

Pour le moment, tous les services et activités commerciales non essentiels demeurent fermés.

Lancement de l'initiative Le Panier Bleu pour l'achat local

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, a profité du point de presse quotidien pour présenter aux Québécois une toute nouvelle plateforme numérique : Le Panier Bleu.

Le Panier Bleu est un regroupement sur le Web d'un maximum de produits et services locaux fabriqués, distribués et vendus par des entreprises de chez nous, dans chacune des régions du Québec. À partir de cette plateforme innovante, les Québécois pourront être redirigés vers les sites transactionnels des entreprises québécoises dans le but de soutenir celles affectées par l'urgence sanitaire.

« Autant que possible, il faut acheter des produits québécois d'ici pour aider les entreprises québécoises et pour aider les travailleurs québécois. Le Panier Bleu va nous aider à le faire. Achetons québécois ! Achetons local ! » a invité M. Legault.

Les Québécois sont invités à se rendre sur le site Internet www.lepanierbleu.ca.

Le Québec, premier en Amérique du Nord en matière de confinement, selon Google

Le premier ministre a témoigné de toute sa fierté de voir le Québec se distinguer de tous les États en Amérique du Nord quant au respect de la consigne de rester chez soi.

En effet, selon une étude publiée par Google, l'endroit où cette directive est la plus respectée, c'est ici. « La distanciation physique, c'est l'arme la plus puissante qu'on a pour gagner la bataille, et les Québécois ont de quoi être fiers », a félicité M. Legault.

Suivre le plan du gouvernement

Avec 7 944 cas confirmés de contagion à la COVID-19 et un bilan de 94 décès, ce n'est pas le temps de relâcher nos efforts collectifs. « Le combat est loin d'être gagné. Nous entrons dans la période décisive de ce combat », a dit le premier ministre.

Il est impératif de suivre le plan fixé par le gouvernement du Québec et les autorités de santé publique :

Éviter tout déplacement non essentiel entre les régions, les villes et même les quartiers ;

Aucun déplacement non essentiel autorisé entre les régions où des points de contrôle policier sont en place ;

Rester chez soi, sauf en cas de nécessité ou d'exception ;

Respecter une distance de 2 mètres les uns des autres ;

Se laver les mains fréquemment avec du savon.

Merci aux entrepreneurs québécois

Le premier ministre, François Legault, et le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, ont réservé leurs remerciements du jour à tous les entrepreneurs du Québec, ceux qui ont travaillé fort pour bâtir leur entreprise, qui ont fait de nombreux sacrifices. M. Legault a assuré que le gouvernement fera tout en son possible pour les aider à repartir.

Citation :

« Pour finir d'aplanir la courbe, pour sauver le maximum de vies, nous devons prolonger la pause jusqu'au 4 mai prochain. Nous espérons repartir l'économie dans quelques semaines. J'insiste toutefois sur une chose : si on relâche nos efforts, on va juste retarder le moment où on va pouvoir retrouver nos vies. La bataille n'est pas finie. En fait, on entre dans la période décisive de notre combat contre le virus. Chaque geste compte plus que jamais. Chaque geste permet de sauver des vies. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Je sais à quel point la situation actuelle est difficile pour plusieurs entrepreneurs et entreprises du Québec. Grâce à ce nouvel outil, Le Panier Bleu, j'appelle les Québécois à être solidaires de nos entrepreneurs locaux et de tous leurs employés. C'est le temps de changer nos habitudes d'achat. Dès maintenant, on achète local ! »

Pierre Fitzgibbon, ministre du Québec

Faits saillants :

En date du samedi 4 avril 2020, à 18 h, il y a au Québec 7 944 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19. Il y a actuellement 2 847 personnes qui sont testées et dont les résultats sont en attente. Aussi, 87 992 personnes ont été testées et ont reçu un résultat négatif.

Actuellement, 525 personnes sont hospitalisées, dont 154 personnes aux soins intensifs.

Le bilan des décès s'élève à 94 au Québec.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site Québec.ca/coronavirus.

Il est possible d'obtenir de l'information en utilisant la ligne coronavirus selon l'indicatif régional de votre localité :

418 644-4545



450 644-4545



514 644-4545



819 644-4545



1 877 644-4545 (sans frais)

Pour être à l'affût des mises à jour des données, suivez le compte Twitter du ministère de la Santé et des Services sociaux : https://twitter.com/sante_qc (@sante_qc).

SOURCE Cabinet du premier ministre