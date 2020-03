Pandémie de la COVID-19 - Le premier ministre du Québec, François Legault, rappelle que chaque geste compte dans la bataille contre le virus

QUÉBEC, le 18 mars 2020 /CNW Telbec/ - Accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et du directeur national de santé publique du Québec, Dr Horacio Arruda, le premier ministre du Québec, François Legault, a rappelé que chaque geste que le gouvernement du Québec et les citoyens accomplissent actuellement pour limiter les contacts physiques entre les personnes est essentiel pour limiter la propagation et la transmission de la COVID-19. Il ne faut pas baisser la garde et continuer sans relâche de prendre des mesures, a lancé le premier ministre.

Lors de son point de presse quotidien, François Legault a annoncé un premier décès lié à la COVID-19 au Québec. M. Legault a transmis ses sympathies à la famille et aux proches de la personne décédée, une personne âgée dans la région de Lanaudière. Il a assuré que toutes les mesures ont déjà été prises pour retracer les personnes qui ont été en contact avec ce cas. Le premier ministre a également tenu à rassurer la population : malgré ce premier décès et bien que l'augmentation du nombre de cas confirmés est à la hausse, le risque de contagion au Québec est sous contrôle et il n'y a aucune raison d'avoir peur.

Le premier ministre a aussi indiqué que pour la ligne 811, 55 infirmières ont été ajoutées pour répondre à la demande. De plus, afin de désengorger la ligne 1 877 644-4545 et de mieux répondre aux préoccupations des Québécois, deux indicatifs régionaux ont été ajoutés : les gens de la région de Montréal peuvent dorénavant composer le 514 644-4545 et ceux de Québec, le 418 644-4545. La ligne 1 877 644-4545 demeure évidemment en fonction. M. Legault a assuré que, dans le réseau de la santé, tout le matériel est disponible et que les ressources humaines sont présentes et plus mobilisées que jamais pour faire face à la crise. La capacité de réalisation des tests a été augmentée à 3 000 par jour et atteindra 5 000 vendredi.

Précautions à prendre dans les secteurs en activité

Le premier ministre a tenu à s'adresser à tous les travailleurs et aux employeurs qui doivent demeurer en activité, notamment dans les secteurs stratégiques. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises. Les travailleurs doivent notamment rester toujours à plus d'un ou deux mètres de leurs collègues. « Notre société doit continuer de fonctionner et leur travail est très important », a insisté M. Legault.

Parlant de précautions, soulignons que les masques ne sont utiles que dans le système de santé, et non dans la vie de tous les jours ni dans la rue. M. Legault a demandé la collaboration de tous afin que l'on garde les masques pour les travailleurs de la santé et pour les patients atteints.

Fermeture des lieux de culte

Le premier ministre a rappelé qu'il ne doit pas y avoir de rassemblements au Québec, y compris dans les lieux de culte, et ce, sans exception.

M. Legault a convenu que la situation peut être angoissante et stressante. Il a souligné qu'il n'y a pas de risque d'attraper la COVID-19 si l'on suit attentivement les directives et les consignes d'hygiène des autorités de santé publique. « Si vous restez seul chez vous, il n'y a pas de risque de contamination », a ajouté M. Legault.

Plan d'aide du gouvernement fédéral : une bonne nouvelle pour le Québec

Le premier ministre a salué l'annonce d'un plan d'aide pour les travailleurs, pour les familles et pour les entreprises du gouvernement fédéral. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les Québécois qui perdent leur emploi. « Fermer les frontières aux personnes, mais en les gardant ouvertes à la circulation des marchandises est aussi un geste important qu'il faut saluer », a déclaré le premier ministre.

Citations :

« Il faut regarder les choses en face : le virus est en train de se propager au Québec. Mais si le nombre de cas augmente, c'est aussi parce qu'on fait plus de tests. Nous sommes en train de freiner la propagation du virus. Les mesures que nous prenons, les directives de santé publique, elles fonctionnent. La bataille ne fait que commencer, mais si on continue comme ça, ensemble, on va la gagner, cette bataille ! »

François Legault, premier ministre du Québec

« Malheureusement, nous avons un premier décès au Québec. Je veux, au nom de tout le gouvernement du Québec, transmettre mes condoléances à la famille et aux proches de la personne décédée. Nous devons continuer nos efforts, ne pas lâcher. Chaque geste que nous accomplissons actuellement pour limiter les contacts physiques entre les personnes va nous permettre de limiter la contagion. Je le répète, avec ce qu'on fait, en se protégeant, on sauve des vies. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

À 14 h, le mercredi 18 mars 2020, il y a au Québec 94 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19. Il y a actuellement 3 627 personnes qui sont testées et dont les résultats sont en attente. Aussi, 5 213 personnes ont été testées et ont reçu un résultat négatif.

Actuellement six personnes sont hospitalisées, dont quatre aux soins intensifs.

La situation de la COVID-19 est toujours stable au Québec.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site Québec.ca/coronavirus.

Il est possible d'obtenir de l'information en appelant au 514 644-4545 pour la région de Montréal, au 418 644-4545 pour la région de Québec, et au 1 877 644-4545 ailleurs au Québec.

ailleurs au Québec. Pour être à l'affût des mises à jour des données, suivez le compte Twitter du ministère de la Santé et des Services sociaux : https://twitter.com/sante_qc (@sante_qc).

