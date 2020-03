Pandémie de la COVID-19 - Le premier ministre du Québec, François Legault, dresse un bilan de la situation au Québec

QUÉBEC, le 21 mars 2020 /CNW Telbec/ - Accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et du directeur national de santé publique du Québec, Dr Horacio Arruda, le premier ministre du Québec, François Legault, a présenté à la population un bilan révisé des cas confirmés à la COVID-19 : en date d'aujourd'hui, on compte maintenant 181 cas de personnes infectées au virus au Québec. Parmi celles-ci, 19 sont hospitalisées, dont 10 aux soins intensifs.

Le premier ministre a indiqué qu'au cours des derniers jours, le ministère de la Santé et des Services sociaux a accéléré le nombre de tests, ce qui explique la hausse du nombre de cas recensés. M. Legault a précisé que le gouvernement du Québec se prépare actuellement à tous les scénarios.

Cinq décès au Québec

Malheureusement, quatre décès supplémentaires ont été rapportés, portant le bilan à cinq décès au Québec. François Legault a tenu à offrir ses condoléances les plus sincères aux familles et aux proches concernés. Quatre des cinq décès sont liés à une éclosion dans une résidence de personnes âgées dans Lanaudière. La résidence est en confinement et les autorités de santé publique ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter que d'autres personnes soient infectées.

Pour M. Legault, il s'agit là d'un rappel sévère du sérieux de la situation et de la nécessité de respecter les directives du gouvernement et des autorités de santé publique, notamment de limiter les contacts sociaux et de garder une distance d'un à deux mètres entre chaque individu.

Tout déplacement doit se limiter au strict nécessaire

Le premier ministre a rappelé qu'en plus des déplacements entre les régions du Québec, les déplacements tout court sont dorénavant fortement déconseillés.

Comme les chiffres le démontrent, de plus en plus de Québécois sont touchés par le virus et il y en aura d'autres au cours des prochaines semaines. Il est donc très important de ne pas propager la COVID-19 d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre, et même d'un quartier à l'autre. « Sauf si c'est nécessaire, on vous demande de vous déplacer le moins possible », a sommé le premier ministre.

Renouvellement de l'état d'urgence sanitaire pour dix jours supplémentaires

Vendredi, le gouvernement du Québec a adopté un décret prolongeant de dix jours l'état d'urgence sanitaire, qui donne des pouvoirs additionnels au ministère de la Santé et au directeur national de santé publique pour, entre autres, faire respecter l'interdiction des rassemblements et mettre en quarantaine des personnes qui présenteraient un risque pour la santé publique. « Les gestes qu'on pose actuellement sauvent des vies », a mentionné M. Legault.

Merci spécial aux familles des travailleurs de la santé

François Legault a remercié à nouveau tous nos anges gardiens, les employées et employés du réseau et les professionnelles et professionnels de la santé, qui sont au travail depuis le jour 1 pour protéger la population et vaincre ce virus. Le premier ministre a adressé un mot spécial à leurs familles, soit les milliers de femmes et d'hommes derrière nos médecins, personnel infirmier, préposés, pharmaciens, ambulanciers et autres, qui les appuient de toutes sortes de façons durant ces moments difficiles. « Je vous dis merci du fond du cœur d'appuyer nos anges gardiens ! », a lancé M. Legault.

Pensée pour nos organismes communautaires

Finalement, le premier ministre s'est adressé aux organismes communautaires, qui ont perdu une partie importante de leurs bénévoles en raison de la crise actuelle.

Ces organismes sont essentiels pour offrir des services à nos personnes plus vulnérables, comme les itinérants ainsi que les femmes victimes de violence conjugale. M. Legault a assuré que son gouvernement évaluait plusieurs scénarios, dont celui de bonifier le financement de certains organismes.

« Nous avons fait beaucoup plus de tests au cours des derniers jours. Donc, comme nous nous y attendions, l'augmentation du nombre de cas s'accélère et nous devons nous attendre à ce que ça continue dans les prochains jours. Je veux rassurer les Québécois : nous nous préparons à tous les scénarios. Malheureusement, il y a quatre décès de plus, pour un total de cinq au Québec. Je veux offrir mes condoléances aux familles et aux proches de ces personnes. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Les analyses se font beaucoup plus rapidement et en plus grand nombre depuis l'ajout de 7 laboratoires, ce qui explique pourquoi le nombre de nouveaux cas augmente. Nous prenons toutes les mesures qui s'imposent pour protéger la population, limiter la contagion et, ultimement, sauver des vies. La très grande majorité des Québécois respectent nos directives et consignes. Quand je regarde ce qui passe ailleurs dans le monde, je suis très fière des Québécois. Ensemble, on va passer à travers. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

En date du vendredi 20 mars 2020, à 21 h, il y a au Québec 181 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19. Il y a actuellement 1 512 personnes qui sont testées et dont les résultats sont en attente. Aussi, 9 242 personnes ont été testées et ont reçu un résultat négatif.

Actuellement, 19 personnes sont hospitalisées, dont 10 aux soins intensifs.

La situation de la COVID-19 est toujours stable au Québec.

