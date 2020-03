Pandémie de la COVID-19 - Le premier ministre du Québec, François Legault, accentue les mesures d'urgence pour protéger la population

QUÉBEC, le 22 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé aujourd'hui de nouvelles mesures pour protéger les Québécois et limiter encore davantage la propagation de la COVID-19.

Fermeture prolongée pour les établissements scolaires et d'enseignement supérieur ainsi que les services de garde

Accompagné du ministre de l'Éducation de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, le premier ministre a annoncé la prolongation de la fermeture de tout le réseau de l'éducation (écoles primaires et secondaires, publiques comme privées), de l'enseignement supérieur (centres de formation, cégeps et universités, publics comme privés) et des services de garde, et ce, jusqu'au 1er mai.

Afin d'assurer le maintien des acquis, le ministère de l'Éducation offrira rapidement des activités et des vidéos pédagogiques pour faciliter la vie des parents et des élèves. En ce qui concerne les étudiants des cégeps et des universités, à compter du 30 mars, ils pourront compléter leur session en ligne.

Les services de garde d'urgence demeureront ouverts pour soutenir les travailleurs de la santé, des services sociaux et des services essentiels.

Fermeture des centres commerciaux, des salles à manger dans les restaurants ainsi que des salons de coiffure, d'esthétique et de soins personnels à compter de minuit ce soir

Afin d'accentuer les mesures de précaution, le gouvernement du Québec a pris la décision de fermer, à compter de minuit ce soir, et ce, jusqu'au 1er mai prochain :

Les centres commerciaux, à l'exception des magasins alimentaires, des pharmacies et des succursales de la SAQ qui se trouvent à l'intérieur ;

Les salles à manger des restaurants, à l'exception des services pour emporter et de livraison ;

Les salons de coiffure, d'esthétique et de soins personnels.

Il est à noter que les commerces disposant d'une porte extérieure permettant l'accès sans passer par un centre commercial peuvent demeurer ouverts.

Aidez nos aînés à rester chez eux, par exemple en faisant leur épicerie

Il faut intensifier nos efforts, a indiqué le premier ministre. Selon M. Legault, on ne le répétera jamais assez : il est important que les personnes âgées et les personnes à risque demeurent chez elles.

Le premier ministre a fait appel aux Québécois et aux proches qui les entourent afin qu'ils les aident, notamment en leur livrant l'épicerie ou d'autres biens. Rappelons que les personnes de 70 ans et les personnes ayant une condition les rendant plus à risque en cas d'infection à la COVID-19 ne doivent courir aucun risque, en restant à domicile.

Rappel des directives de la santé publique

M. Legault a rappelé que les directives de la santé publique sont claires :

Si vous avez des symptômes, restez à la maison et isolez-vous.

Même si vous n'avez pas de symptômes, vous pouvez être porteur du virus ; évitez donc tous les déplacements - à l'étranger et entre les régions - qui ne sont pas nécessaires.

Lavez souvent vos mains avec du savon.

Évitez les contacts physiques, notamment en respectant une distance de 2 mètres avec les autres.

Respectez l'interdiction de visiter les maisons de personnes âgées, sauf pour des raisons humanitaires sérieuses.

Le premier ministre a également invité toutes les personnes qui ressentent des symptômes à dire la vérité. « C'est important de dire la vérité pour ne pas mettre la vie des autres en danger, a-t-il fait savoir. Plus vite l'ensemble des Québécois se conformeront à ces consignes, plus vite le Québec sortira de l'état d'urgence. »

Équipements en quantité suffisante

Concernant les équipements, le premier ministre a réitéré que les mesures sont prises afin de disposer de quantités suffisantes pour les prochaines semaines. Des discussions sont en cours avec le gouvernement fédéral ainsi qu'avec des distributeurs et manufacturiers provinciaux, nationaux et internationaux pour s'assurer que tous les équipements nécessaires soient disponibles pour la suite de la crise. Des entreprises québécoises ont d'ailleurs été sollicitées pour fabriquer certains équipements, au cas où des commandes d'ailleurs seraient annulées.

Finalement, François Legault a de nouveau souhaité remercier tous les travailleurs du réseau de la santé, notamment les éducatrices qui prennent soin des enfants de nos anges gardiens. « L'esprit de collaboration et de solidarité qui règne au Québec depuis plusieurs jours est extraordinaire », s'est réjoui le premier ministre.

Citations :

« Tout ce que nous avons fait au Québec depuis 10 jours va faire une différence, mais nous devons absolument intensifier nos efforts. Toutes nos mesures visent à ralentir la propagation du virus. Je veux dire aux Québécois que chaque geste va nous permettre de limiter la contagion, de sauver des vies. Je suis fier de la collaboration des Québécois. Il ne faut pas lâcher ! »

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants :

En date du samedi 21 mars 2020, à 21 h, il y a au Québec 219 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19. Il y a actuellement 2 063 personnes qui sont testées et dont les résultats sont en attente. Aussi, 9 786 personnes ont été testées et ont reçu un résultat négatif.

Actuellement, 24 personnes sont hospitalisées et 13 personnes aux soins intensifs.

Le bilan des décès s'élève à 4 au Québec.

La situation de la COVID-19 est toujours stable au Québec.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site Québec.ca/coronavirus.

Il est possible d'obtenir de l'information en utilisant la ligne coronavirus selon l'indicatif régional de votre localité :

418 644-4545



450 644-4545



514 644-4545



819 644-4545



1 877 644-4545 (sans frais)

Pour être à l'affût des mises à jour des données, suivez le compte Twitter du ministère de la Santé et des Services sociaux : https://twitter.com/sante_qc (@sante_qc).

SOURCE Cabinet du premier ministre