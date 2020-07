Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

QUÉBEC, le 16 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 142 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 57 001. Durant cette même période, 9 nouveaux décès ont été enregistrés, auxquels s'ajoute 1 décès survenu avant le 8 juillet, pour un total de 5 646, tandis que le nombre d'hospitalisations a diminué de 8 pour atteindre un cumul de 277. Parmi celles-ci, 20 se trouvent aux soins intensifs, comme hier. Les prélèvements réalisés le 14 juillet s'élèvent à 12 887, pour un total de 1 005 683.

Tableau synthèse de l'évolution des données

Date Nouveaux cas confirmés Nouveaux décès Hospitalisations Hospitalisations aux soins intensifs Prélèvements réalisés 10 juillet 100 2 317 (+9) 24 (-3) 10 753 11 juillet 91 4 313 (-4) 22 (-2) 8 535 12 juillet 114 3 306 (-7) 20 (-2) 9 072 13 juillet 100 1 305 (-1) 21 (+1) 9 952 14 juillet 109 5 295 (-10) 21 (0) 12 887 15 juillet 129 1 285 (-10) 20 (-1) ND 16 juillet 142 9 277 (-8) 20 (0) ND

Prendre note que les données présentées sont extraites à 16 h la veille de la date indiquée et couvrent les 24 heures précédentes, à l'exception des données sur les prélèvements qui sont disponibles avec un délai de 48 heures et correspondent à ceux réalisés à la date indiquée.

Rappel des consignes :

Pour limiter autant que possible la propagation du coronavirus, les mesures suivantes sont toujours recommandées :

se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon, durant 20 secondes, particulièrement lorsqu'on arrive de l'extérieur;

se désinfecter les mains avec une solution à base d'alcool si l'on n'a pas accès à de l'eau ni à du savon;

pour tout rassemblement dans un lieu privé intérieur ou extérieur, respecter le maximum de 10 personnes. Il est fortement recommandé que celles-ci soient issues d'un maximum de 3 adresses différentes;

limiter autant que possible ses déplacements.

Notons que le port du couvre-visage est obligatoire dans les transports en commun pour les personnes de 12 ans et plus et qu'il le deviendra dans de nombreux lieux publics fermés ou partiellement couverts à compter du 18 juillet.

S'il y a apparition de symptômes, il est toujours essentiel :

de s'isoler;

de tousser à l'intérieur de son coude;

de jeter ses mouchoirs immédiatement après leur utilisation et de se laver les mains par la suite;

de consulter le Guide autosoins ou d'appeler la ligne 1 877 644-4545 (ou le numéro correspondant à la région concernée) pour connaître les mesures à prendre.

Liens connexes :

Répartition du nombre quotidien de décès liés à la COVID-19 selon le milieu de vie, ensemble du Québec 2020.

Pour en savoir davantage sur la COVID-19, la population est invitée à consulter le site Québec.ca/coronavirus.

Afin d'obtenir de l'information en utilisant la ligne info-coronavirus, composer l'indicatif régional de résidence :

418 644-4545



450 644-4545



514 644-4545



819 644-4545



1 877 644-4545 (sans frais)

Pour être à l'affût des mises à jour des données, se rendre sur le compte Twitter du ministère de la Santé et des Services sociaux : https://twitter.com/sante_qc (@sante_qc).

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux