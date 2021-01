Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal annoncent l'ajout d'une centaine de lits pour les personnes en situation d'itinérance

QUÉBEC, le 20 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, ainsi que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, annoncent que le Centre Pierre-Charbonneau pourra accueillir 112 personnes en situation d'itinérance, hommes et femmes. Il ouvrira progressivement ses portes ce vendredi, à compter de 16 h, et sera ouvert sept jours sur sept, 24 heures sur 24. Cet ajout de places permettra de répondre à des besoins essentiels en matière d'hébergement d'urgence destiné aux personnes en situation d'itinérance.

Ce renforcement de l'offre de places est le fruit d'une collaboration soutenue entre le réseau de la santé et des services sociaux, la Ville de Montréal, l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ainsi que les organismes CAP Saint-Barnabé et CARE Montréal, qui se sont tous mobilisés pour ouvrir ce nouveau lieu d'hébergement d'urgence et mieux soutenir les personnes les plus vulnérables.

« Ce nouveau centre d'hébergement s'ajoute aux nombreuses mesures hivernales annoncées précédemment. Cette initiative est le fruit d'une mobilisation importante des différents acteurs montréalais pour offrir des lieux sécuritaires et adaptés aux hommes et aux femmes en situation d'itinérance. Je salue d'ailleurs l'apport de mon collègue Ian Lafrenière, qui s'implique activement dans les actions de notre gouvernement pour lutter contre l'itinérance. Il est important pour nous de soutenir ce projet afin d'assurer sa mise en œuvre. Je tiens d'ailleurs à saluer l'engagement de l'ensemble des acteurs qui s'unissent pour répondre aux besoins des personnes en situation d'itinérance, particulièrement affectées par la crise actuelle. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Offrir des lieux sécuritaires aux personnes en situation d'itinérance, où elles peuvent manger et dormir au chaud et avoir accès à des intervenants sociaux, se doit d'être notre priorité en cette saison hivernale, mais surtout dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons. Je remercie tous les partenaires qui se sont mobilisés pour concrétiser cette initiative, notamment au sein des équipes de la Ville de Montréal, de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et du réseau de la santé et des services sociaux, de même que les groupes communautaires et les intervenants sociaux, qui ont travaillé sans relâche pour bonifier l'offre d'hébergement disponible. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les refuges et les haltes-chaleur sont pratiquement tous pleins alors que les besoins en matière d'hébergement sont toujours plus grands. Devant ce constat, la Ville de Montréal a immédiatement répondu à l'appel du réseau de la santé et des services sociaux et des organismes communautaires en étudiant rapidement ses installations municipales afin de trouver un lieu adéquat pour ouvrir un nouveau centre d'hébergement d'urgence. Nous sommes heureux d'avoir mis en place ce nouveau site en un temps record, grâce à l'effort concerté de l'ensemble des partenaires. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Chaque hiver, mais encore davantage en ces temps de crise sanitaire, les besoins sont criants et la sécurité des personnes en situation d'itinérance est une grande préoccupation. Grâce aux efforts et à la collaboration de l'ensemble des partenaires, davantage de personnes pourront trouver chaleur et réconfort pour la nuit. Il s'agit d'une belle démonstration de la mobilisation de la communauté pour aider concrètement les personnes qui en ont le plus besoin. »

Sonia Bélanger, présidente-directrice générale (PDG) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, et Sylvain Lemieux, PDG du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

« CARE Montréal et le Cap Saint-Barnabé sont fiers de s'associer pour répondre aux besoins des plus démunis dans l'est de Montréal. Et nous remercions la mairesse Valérie Plante, le maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais, et nos partenaires du réseau de la santé de répondre avec nous à cet appel. »

Michel Monette, directeur général de CARE Montréal et Isabelle Piché, directrice générale de CAP St-Barnabé

Les partenaires mèneront des actions aux alentours du Centre afin de favoriser une bonne cohabitation sociale avec les résidents du secteur. Une équipe d'agents d'accueil sera notamment postée à l'extérieur du Centre.

Les 112 nouvelles places seront disponibles dès lundi prochain, mais l'ouverture débutera progressivement ce vendredi, avec 40 places.

