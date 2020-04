Pandémie de la COVID-19 - La vice-première ministre, Geneviève Guilbault, annonce la mise en place de nouveaux points de contrôle policier sur deux territoires

QUÉBEC, le 4 avril 2020 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, a annoncé aujourd'hui la mise en place de nouveaux points de contrôle policier pour restreindre les déplacements sur deux territoires : la région de Charlevoix et la ville de Rouyn-Noranda.

Cette mesure aura notamment pour effet de contrôler les allées et venues non essentielles sur ces deux territoires, permettant ainsi d'éviter que le virus ne se propage d'une région à l'autre.

La transmission communautaire s'étend désormais à l'ensemble du Québec

Alors que seules quelques « zones chaudes » se dessinaient jusqu'ici au Québec, le directeur national de santé publique, DrHoracio Arruda, a annoncé aujourd'hui que la transmission communautaire du virus s'étend désormais à l'ensemble du Québec. « Jusqu'ici, le voyage était le facteur principal d'acquisition de la maladie. Maintenant, le virus est propagé principalement par voie de transmission communautaire », a-t-il fait savoir.

Le Québec, parmi les meilleurs pour le nombre de tests et la distanciation

Mentionnant d'entrée de jeu que la population québécoise ne doit pas relâcher ses efforts pour gagner la bataille contre le virus, Mme Guilbault a réitéré que le Québec est l'un des endroits qui testent le plus de gens, en plus d'être parmi les meilleurs en ce qui a trait aux mesures de distanciation.

Faisant état de 14 nouveaux décès, ce qui porte le nombre total à 75, de 6 997 cas confirmés et de 478 personnes hospitalisées, dont 130 aux soins intensifs, la vice-première ministre a rappelé l'importance de suivre les consignes édictées par les autorités de santé publique afin que ces statistiques demeurent les moins élevées possible jusqu'à la fin de la crise. Mme Guilbault a également tenu à offrir ses condoléances à l'ensemble des familles endeuillées.

« Ce n'est pas le temps d'être égoïste », soutient la vice-première ministre

Par ailleurs, invoquant que les consignes ont force de loi et que les policiers n'hésiteront pas à mener des interventions pour les faire appliquer, la vice-première ministre du Québec, Mme Geneviève Guilbault, a invité les citoyens à dénoncer tout rassemblement et toute entreprise non essentielle qui n'appliquerait toujours pas la fermeture imposée. « On ne veut pas rentrer dans un climat de suspicion, rappelle-t-elle, mais on veut s'assurer que personne ne met en danger la vie des autres. »

Le point sur les inondations

Au lendemain d'inondations en Beauce causées par un embâcle, Geneviève Guilbault a également profité de l'occasion, à titre de ministre de la Sécurité publique, pour faire le point sur les inondations. « Je vous rassure, on ne s'attend pas à un printemps aussi pénible. Actuellement, la crue des eaux est graduelle et la situation demeure sous contrôle. » Toutes les équipes de la Sécurité publique et de la Sécurité civile surveillent par ailleurs de près les cours d'eau les plus à risque et sont prêtes à intervenir au besoin.

Citation :

« Chaque jour, les nouveaux cas et décès qui apparaissent dans notre grande famille renforcent la nécessité de respecter les consignes émises. Aujourd'hui, on fait un pas de plus dans les mesures mises en place en instaurant de nouveaux points de contrôle policier dans deux territoires. La règle est simple : on ne sort pas de la maison, sauf si c'est absolument nécessaire. Si on sort, on garde nos distances avec les autres personnes et on se lave les mains avec du savon lorsqu'on revient à la maison. Tous ensemble, on a le pouvoir de sauver des centaines de vies et de traverser ce printemps difficile. J'ai confiance en nous. On va gagner cette bataille. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

En date du vendredi 3 avril 2020, à 18 h, il y a au Québec 6 997 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19. Il y a actuellement 3 879 personnes qui sont testées et dont les résultats sont en attente. Aussi, 83 230 personnes ont été testées et ont reçu un résultat négatif.

Actuellement, 478 personnes sont hospitalisées, dont 130 personnes aux soins intensifs.

Le bilan des décès s'élève à 75 au Québec.

