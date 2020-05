Pandémie de la COVID-19 - Heures et jours d'admission dans les établissements commerciaux : retour à la normale

QUÉBEC, le 18 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Économie et de l'Innovation informe les commerçants et la population du Québec que les changements temporaires aux heures et aux jours d'admission dans les établissements commerciaux prendront fin une semaine plus tôt que prévu.

Ainsi, à compter du dimanche 24 mai, la réglementation habituelle concernant les heures d'ouverture des commerces s'appliquera. Conséquemment, tous les établissements commerciaux actuellement autorisés à ouvrir leurs portes pourront désormais rouvrir le dimanche. En outre, les commerçants ne pourront plus étendre leurs heures d'ouverture du lundi au samedi.

Les commerces de détail qui n'ont pas d'accès direct à l'extérieur habituellement utilisé par la clientèle doivent demeurer fermés jusqu'à nouvel ordre, en raison de la pandémie de la COVID-19.

Liens connexes :

Pour en connaître davantage sur la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux (RLRQ, chapitre H-2.1), rendez-vous à https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/conformite/loi-sur-les-heures-et-les-jours-dadmission-dans-les-etablissements-commerciaux.

Pour en savoir plus sur les mesures prises par le gouvernement du Québec en lien avec la COVID-19, visitez le site Québec.ca/coronavirus .

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Twitter : twitter.com/economie_quebec

Facebook : www.facebook.com/EconomieQc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/économie-québec

YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec

SOURCE Ministère de l'Économie et de l'Innovation