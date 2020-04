Pandémie de la COVID-19 - Des équipes d'Hydro-Québec et de Revenu Québec en renfort pour contacter les personnes inscrites sur le site « Je contribue »

QUÉBEC, le 18 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce que des équipes formées de membres du personnel d'Hydro-Québec et de Revenu Québec prêteront main-forte au gouvernement afin de communiquer rapidement avec les personnes ayant signifié leur intérêt sur le site Je contribue pour soutenir le réseau de la santé et des services sociaux durant la pandémie de la COVID-19.

Un suivi sera donc effectué par les partenaires du ministère de la Santé et des Services sociaux dans la fin de semaine du 18 et 19 avril, auprès des personnes qui ont proposé leurs services entre le 15 mars et le 16 avril 2020 afin d'évaluer si leur candidature est admissible.

Faits saillants :

Jusqu'à maintenant, 51 957 offres ont été reçues par l'intermédiaire du site Je contribue ;

De ce nombre, 29 345 personnes ont été contactées et 6 773 personnes ont été embauchées ;

2 097 personnes se sont désistées ;

4 676 personnes ont été déployées dans le réseau.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux