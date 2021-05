Pandémie de la COVID-19 - Consignes pour encadrer les activités de cérémonie de graduation

QUÉBEC, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - À la suite de la recommandation des autorités de la Santé publique, le ministère de la Santé et des Services sociaux présente les consignes à observer dans le cadre des cérémonies de graduation et annonce que, bien que les bals de finissants ne soient pas permis, des activités destinées à souligner la fin des études des élèves pourront être organisées, selon le plan de déconfinement et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Ces activités seront toutefois permises à condition qu'elles se déroulent à l'école et pendant les heures de classe, à l'intérieur ou à l'extérieur, sur les terrains de l'installation. Seuls les élèves et le personnel scolaire pourront être présents, mais la participation des parents pourra être possible selon un mode virtuel ou par captation vidéo, pour limiter les possibilités de contacts.

Les élèves devront y participer en étant répartis par bulle-classe, tout comme pour la prise de photo. Si des activités de signature d'albums de finissants ont lieu, elles devront se dérouler dans le respect de la distanciation.

Rappelons que si ces activités ont lieu à l'extérieur, l'école doit utiliser des espaces disponibles assez vastes pour accueillir un certain nombre de bulles-classes à la fois, dans le respect de la capacité des lieux et en tenant compte de la distanciation entre les groupes stables présents.

