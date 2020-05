Pandémie de COVID-19 - La pratique du VTT et du motocross est permise

QUÉBEC, le 24 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports (MTQ) annonce que la pratique du VTT et du motocross est permise sur tout le territoire québécois. Ainsi, les adeptes de ces sports récréatifs peuvent pratiquer leur loisir.

La santé et la sécurité des Québécoises et des Québécois étant une priorité, il est essentiel pour les amateurs de ces sports de se conformer aux règles sanitaires édictées par les autorités de santé publique pendant la pandémie de COVID-19. Le MTQ tient également à rappeler qu'il est important de respecter les règles de sécurité et d'adopter de bons comportements afin de réduire les risques d'accidents sur les sentiers.

Durant la pandémie

Le ministère des Transports (MTQ) poursuit ses opérations tout en demeurant en veille active et en suivant l'évolution de la pandémie.

La mission du MTQ demeure en tout temps d'assurer, sur tout le territoire, la mobilité durable des personnes et des marchandises par des systèmes de transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au développement du Québec.

Le MTQ encourage toute personne qui souhaite s'informer sur la COVID-19 à consulter le Québec.ca/coronavirus ou encore à téléphoner au 1 877 644-4545.

SOURCE Ministère des Transports