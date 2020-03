Pandémie COVID-19 : pour soulager les hopitaux du Québec, Tactio offre gratuitement son programme de télésuivi de patients « COVID-19 » à domicile, propulsé par Microsoft Azure

MONTRÉAL, le 25 mars 2020 /CNW/ - En réponse à la pandémie mondiale COVID-19, l'entreprise Montréalaise Groupe Tactio Santé, créateur de solutions digitales en santé mobile et connectée, annonce qu'elle offre maintenant gratuitement son programme de télésuivi des patients à domicile à tous les médecins et les établissements de santé du Québec.

Le programme permettra ainsi aux médecins de télésurveiller les patients à risque modéré diagnostiqués avec le COVID-19 et qui sont renvoyés chez eux en isolement volontaire.

Afin de lutter efficacement contre ce virus et de soutenir les établissements et le personnel de santé québécois dans ce contexte de pandémie « nous avons décidé de mettre à disposition - rapidement, gratuitement et de manière sécurisée - notre savoir-faire profond en télésurveillance des patients. Nous offrons notre soutien pour la mise en place d'un programme de télésurveillance des patients à domicile à l'aide de simplement leur téléphone intelligent et de leur thermomètre », explique Michel Nadeau, PDG et fondateur de Tactio Santé.

Aujourd'hui, les patients quittent les hôpitaux et les cliniques après les tests de dépistage et ils ne reçoivent leurs résultats que plus tard. L'objectif est de veiller à ce que ces patients puissent être surveillés à distance aussitôt qu'ils quittent l'hôpital. Cela va réduire la pression sur les établissements de santé et préserver la capacité de soins et d'accueil pour les patients à risque élevé.

« Nous sommes fiers de collaborer avec des innovateurs comme Tactio Santé qui utilisent de la technologie pour créer de nouvelles solutions de santé connectée pendant cette période difficile. En utilisant Microsoft Azure, le service de Tactio offre aux professionnels de la santé et aux patients un accès à des données sécurisées, hébergées dans le pays et disponibles en temps réel, ce qui est essentiel lorsque chaque moment compte », déclare Kevin Peesker, Président de Microsoft Canada.

PROGRAMME

Le programme COVID-19 de Tactio intègre plusieurs fonctionnalités pour faciliter le télésuivi des patients dans le confinement de leur domicile :

Saisie automatique des symptômes de COVID-19 sur le téléphone intelligent du patient avec l'application « Tactio Patient ».

Suivi de la température corporelle et de la fréquence respiratoire.

Inscription par courriel au programme sans présence physique requise.

Aucun appareil spécifique requis pour le patient autre que son téléphone intelligent (iOS ou Android) et un thermomètre usuel.

Aucune formation médicale spécialisée requise. Le médecin n'a besoin que d'un accès Internet et du courriel du patient. L'application est très simple et déjà utilisée par de nombreux patients de tout âge dans le monde.

Le médecin reçoit les données des patients et des alertes cliniques en temps quasi-réel si les données reçues sont hors des références normales.

Le médecin peut communiquer avec le patient via de la messagerie texte sécurisée, incluant l'envoi sécurisé d'hyperliens et de documents (PDF).

Le médecin peut également contacter le patient par vidéoconférence sécurisée intégrée au service de Tactio.

Toutes les données de santé sont hébergées au Québec dans la région Azure Canada Est de Microsoft. Microsoft Azure adhère aux normes de confidentialité les plus strictes au monde.

Pour plus d'informations sur l'utilisation immédiate et gratuite de ce programme, veuillez nous contacter par courriel au COVID-QC@tactiohealth.com. Le programme est désormais disponible en français, anglais et espagnol en mode "SaaS" et mobile. Le programme COVID-19 de Tactio est également utilisé aux États-Unis, en Suède et bientôt dans plusieurs autres pays.

À PROPOS DE TACTIO

Télésurveillance des patients à domicile simplifiée et enrichissante - pour vous et vos patients. Tactio Santé offre l'expérience de soins connectés la meilleure et la plus accessible au monde pour les patients dans le confort de leur domicile. Combinant un logiciel de surveillance des patients à distance, des dispositifs médicaux connectés et une coordination des soins de santé par des experts, nous avons aidé, depuis 2009, plus de 4,5 millions de patients dans 135 pays et enregistré plus d'un milliard de données de santé avec notre plateforme intuitive et conviviale adaptée pour les aînés. En tant que partenaire de confiance des prestataires de soins - petits et grands - et nous nous engageons à vous aider à élargir vos soins de santé à domicile et à améliorer les résultats pour vos patients.

POUR ACCÉDER AU PROGRAMME COVID-19

Veuillez envoyer votre demande par courriel à covid-qc@tactiohealth.com avec l'information suivante :

NOM, PRENOM ET TITRE

NUMÉRO DE LICENSE PROFESSIONELLE

NOM DE VOTRE ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

SOURCE Groupe Tactio Santé