Panasonic stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Panasonic äusserte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0.38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Panasonic 0.210 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Panasonic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0.22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13.02 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 13.05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch