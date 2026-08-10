Panasonic Energy India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Panasonic Energy India hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2.21 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.12 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 635.2 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 580.1 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch