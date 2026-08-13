Panama Petrochem: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Panama Petrochem hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 51.06 INR. Im Vorjahresviertel hatte Panama Petrochem 7.04 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 17.35 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 150.30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.93 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch