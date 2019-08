Panalpina: 98,44 Prozent aller Aktien wurden an DSV angedient

Basel (awp) - Die Übernahme des Logistikkonzerns Panalpina durch DSV ist auf Kurs, um noch diesen Monat abgeschlossen zu werden. Der dänische DSV-Konzern hält gemäss definitivem Endergebnis 98,44 Prozent am Unternehmen, wie Panalpina am Dienstag mitteilte.

Bereits vor einer Woche hatte Panalpina das provisorische Ergebnis bekannt gegeben. Damals waren DSV 97,98 Prozent aller Aktien angedient worden. Vor der Nachfrist für das Übernahmeangebot waren es 88,3 Prozent gewesen.

Der Abschluss der Übernahme wird weiterhin am 19. August erwartet. Sämtliche dafür notwendigen behördlichen Genehmigungen sind bereits eingetroffen. Die verbliebenen Publikumsaktionäre von Panalpina sollen in bar oder in DSV-Aktien abgegolten werden und keine DSV-Anteile erhalten.

Nach Vollzug der Übernahme sollen die Panalpina-Aktien an der Schweizer Börse SIX dekotiert werden. Die neue Gesellschaft "DSV Panalpina A/S" soll in Kopenhagen kotiert sein. Bereits in den Startlöchern stehen auch die neuen Verwaltungsräte aus dem Lager von DSV, die kürzlich an der Generalversammlung gewählt wurden.

