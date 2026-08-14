Panafic Industrials hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Panafic Industrials hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.08 INR. Im Vorjahresviertel hatte Panafic Industrials 0.010 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 64.7 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch