Panacea Biotec hat am 14.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.90 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -2.270 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34.39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.41 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.90 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch