Panacea Acquisition A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Panacea Acquisition A hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.12 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Panacea Acquisition A im vergangenen Quartal 45.0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 242.61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Panacea Acquisition A 13.1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch