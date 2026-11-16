Pan-Pacific präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pan-Pacific hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 349.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pan-Pacific 410.00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 301.78 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 0.55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 303.45 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch