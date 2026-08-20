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20.08.2026 06:37:00
Pan Pacific International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Pan Pacific International hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 0.07 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.070 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Pan Pacific International im vergangenen Quartal 3.88 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0.50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pan Pacific International 3.86 Milliarden USD umsetzen können.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.480 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 15.84 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Pan Pacific International einen Umsatz von 15.02 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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