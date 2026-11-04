Pan Ocean vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Pan Ocean hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 344.95 KRW. Im letzten Jahr hatte Pan Ocean einen Gewinn von 109.00 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 65.21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1’269.46 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2’097.30 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch