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23.09.2026 06:37:00
Pan Global Resources hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Pan Global Resources präsentierte am 21.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.010 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.ch
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