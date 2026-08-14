Pan Asian öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pan Asian gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite hat Pan Asian im vergangenen Quartal 1.4 Millionen SGD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 24.86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pan Asian 1.8 Millionen SGD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch