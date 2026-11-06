Pan American Silver stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pan American Silver gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.20 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.620 CAD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19.67 Prozent auf 1.41 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.18 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch