Pan American Silver stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pan American Silver gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 1.00 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pan American Silver 0.720 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38.40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.12 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.56 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch