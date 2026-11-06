Palomar stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Palomar liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Palomar die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.87 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 386.6 Millionen USD gegenüber 244.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch