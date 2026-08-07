Palomar präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Palomar hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 1.94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palomar 1.68 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Palomar im vergangenen Quartal 314.4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 54.65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palomar 203.3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch