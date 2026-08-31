Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
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31.08.2026 20:27:13
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks zeigt sich am Montagabend freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Palo Alto Networks. Im NASDAQ-Handel gewannen die Palo Alto Networks-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von Palo Alto Networks nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 2,2 Prozent auf 379,71 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'682 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 383,12 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 370,00 USD. Bisher wurden heute 570'864 Palo Alto Networks-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2026 auf bis zu 398,87 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 5,05 Prozent Luft nach oben. Am 25.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 139,60 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,24 Prozent.
Palo Alto Networks-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palo Alto Networks am 02.06.2026. Palo Alto Networks vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.00 Mrd. USD – ein Plus von 18,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palo Alto Networks 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Am 01.09.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,78 USD je Palo Alto Networks-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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