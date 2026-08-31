Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Um 16:28 Uhr wies die Palo Alto Networks-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 373,60 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'665 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 383,12 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 370,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 288'507 Palo Alto Networks-Aktien.

Am 14.08.2026 markierte das Papier bei 398,87 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 139,60 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palo Alto Networks-Aktie 167,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 02.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Palo Alto Networks ein Ergebnis je Aktie von 0,36 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.00 Mrd. USD – ein Plus von 18,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palo Alto Networks 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Palo Alto Networks dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 01.09.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,78 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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