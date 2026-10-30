Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Nachmittag im Minus

Um 16:28 Uhr fiel die Palo Alto Networks-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 371,84 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'610 Punkten steht. In der Spitze fiel die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 370,81 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 383,95 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 447'683 Palo Alto Networks-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 432,08 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Palo Alto Networks-Aktie liegt somit 13,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 139,60 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palo Alto Networks-Aktie mit einem Verlust von 62,46 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Palo Alto Networks-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Palo Alto Networks veröffentlichte am 01.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palo Alto Networks 0,36 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 3.41 Mrd. USD gegenüber 2.54 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Palo Alto Networks wird am 12.11.2026 gerechnet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Palo Alto Networks ein EPS in Höhe von 4,18 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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