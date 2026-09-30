Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’666 -1.2%  SPI 19’394 -1.1%  Dow 50’663 -0.5%  DAX 25’010 -0.8%  Euro 0.9385 -0.9%  EStoxx50 6’194 -1.2%  Gold 4’161 0.1%  Bitcoin 69’935 0.1%  Dollar 0.8315 -0.5%  Öl 101.0 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Aktien von Meta, Amazon & Co.: Experte rechnet mit Investitionen bis zu eine Billion US-Dollar in KI-Infrastruktur
UBS-Aktie leichter: Investor Artisan Partners fordert Bank-Wegzug aus der Schweiz
Mega-Fusion voraus? Warum Dan Ives die Aktien von SpaceX und Tesla vereint sieht
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PayPal von vor 5 Jahren angefallen
S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor 5 Jahren verdient
Suche...
Plus500 Depot

Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.09.2026 20:27:13

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks verteuert sich am Abend

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks verteuert sich am Abend

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Palo Alto Networks-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 400,50 USD.

Palo Alto Networks
331.83 CHF 3.23%
Kaufen Verkaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Palo Alto Networks-Papiere um 20:26 Uhr 3,1 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'692 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Palo Alto Networks-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 404,66 USD. Bei 391,84 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 669'229 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2026 bei 404,66 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,60 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palo Alto Networks 0,000 USD aus. Am 01.09.2026 lud Palo Alto Networks zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,35 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.41 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palo Alto Networks einen Umsatz von 2.54 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Palo Alto Networks am 12.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 4,19 USD je Aktie in den Palo Alto Networks-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie

Crash bei NVIDIA & Co.? Anleihe-Legende Jeffrey Gundlach zieht die Notbremse

Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA

Analysten-Paukenschlag: Morgan Stanley kürt Palo Alto Networks-Aktie zum neuen Top-Pick


Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten