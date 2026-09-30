Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
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30.09.2026 16:29:00
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Nachmittag in Grün
Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 397,48 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 397,48 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'709 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 399,95 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 391,84 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palo Alto Networks-Aktien beläuft sich auf 253'403 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 399,95 USD erreichte der Titel am 30.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 139,60 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 64,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palo Alto Networks-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palo Alto Networks am 01.09.2026. Palo Alto Networks hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Palo Alto Networks 3.41 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Palo Alto Networks dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Palo Alto Networks-Gewinn für das Jahr 2027 auf 4,19 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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