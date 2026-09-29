Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
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29.09.2026 16:29:00
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 379,79 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die Palo Alto Networks-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 379,79 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'685 Punkten realisiert. Die Palo Alto Networks-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 378,00 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 390,10 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 254'783 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 398,87 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 139,60 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palo Alto Networks-Aktie mit einem Verlust von 63,24 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Palo Alto Networks seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palo Alto Networks am 01.09.2026 vor. Palo Alto Networks vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,35 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.41 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.54 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Palo Alto Networks Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.
Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks im Jahr 2027 4,19 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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