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28.10.2026 20:27:13
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks verbilligt sich am Abend
Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Palo Alto Networks-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 395,33 USD.
Die Palo Alto Networks-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 395,33 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'729 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 393,71 USD. Bei 402,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 416'202 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2026 auf bis zu 432,08 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 9,30 Prozent Plus fehlen der Palo Alto Networks-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (139,60 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Palo Alto Networks-Aktie mit einem Verlust von 64,69 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Palo Alto Networks seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palo Alto Networks am 01.09.2026 vor. Palo Alto Networks hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Palo Alto Networks im vergangenen Quartal 3.41 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palo Alto Networks 2.54 Mrd. USD umsetzen können.
Am 12.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn 2029 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,63 USD je Palo Alto Networks-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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