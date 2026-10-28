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28.10.2026 16:29:00

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 398,97 USD.

Palo Alto Networks
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Die Palo Alto Networks-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 398,97 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'736 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Palo Alto Networks-Aktie bisher bei 395,79 USD. Mit einem Wert von 402,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 181'586 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 432,08 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2026). Gewinne von 8,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,60 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 65,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 01.09.2026 hat Palo Alto Networks die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,35 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,36 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.41 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.54 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Palo Alto Networks am 12.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2029 5,63 USD je Aktie in den Palo Alto Networks-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

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• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
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