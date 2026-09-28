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28.09.2026 20:27:13

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks tendiert am Abend nordwärts

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks tendiert am Abend nordwärts

Die Aktie von Palo Alto Networks zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,3 Prozent auf 390,79 USD zu.

Palo Alto Networks
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Die Palo Alto Networks-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 4,3 Prozent auf 390,79 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'698 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Palo Alto Networks-Aktie sogar auf 392,06 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 370,55 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 678'399 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 398,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 139,60 USD. Mit Abgaben von 64,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Palo Alto Networks liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,35 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,45 Prozent auf 3.41 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,19 USD je Palo Alto Networks-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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Long 12’555.54 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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