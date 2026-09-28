Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Nachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr ging es für das Palo Alto Networks-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 380,19 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'706 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 382,74 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 370,55 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 276'672 Palo Alto Networks-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 398,87 USD. Mit einem Zuwachs von 4,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,60 USD ab. Abschläge von 63,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palo Alto Networks am 01.09.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,35 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.41 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.54 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Palo Alto Networks-Bilanz für Q1 2027 wird am 12.11.2026 erwartet.

In der Palo Alto Networks-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 4,19 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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