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28.08.2026 20:27:13

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Palo Alto Networks. Zuletzt fiel die Palo Alto Networks-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,2 Prozent auf 370,74 USD ab.

Palo Alto Networks
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Der Palo Alto Networks-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 3,2 Prozent auf 370,74 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'708 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 355,73 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 376,57 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 840'079 Palo Alto Networks-Aktien.

Am 14.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 398,87 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,59 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 139,60 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Palo Alto Networks-Aktie liegt somit 165,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 02.06.2026 hat Palo Alto Networks die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,22 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,36 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Palo Alto Networks mit einem Umsatz von insgesamt 3.00 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,36 Prozent gesteigert.

Am 01.09.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Palo Alto Networks-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,78 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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