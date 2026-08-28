Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks fällt am Nachmittag tief

Um 16:28 Uhr fiel die Palo Alto Networks-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 7,1 Prozent auf 355,85 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'730 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 355,73 USD. Mit einem Wert von 376,57 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 381'800 Palo Alto Networks-Aktien.

Am 14.08.2026 markierte das Papier bei 398,87 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palo Alto Networks-Aktie somit 10,79 Prozent niedriger. Am 25.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 139,60 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie.

Nachdem Palo Alto Networks seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palo Alto Networks am 02.06.2026 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,22 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 3.00 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 2.54 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 01.09.2026 dürfte Palo Alto Networks Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,78 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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