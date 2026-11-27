Die Palo Alto Networks-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 351,01 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'244 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 338,86 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 345,26 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 436'945 Palo Alto Networks-Aktien.

Bei einem Wert von 432,08 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2026). Gewinne von 23,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 139,60 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palo Alto Networks-Aktie 151,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Palo Alto Networks-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.10.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Palo Alto Networks am 18.11.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 USD, nach 0,47 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palo Alto Networks im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.45 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Palo Alto Networks am 23.02.2027 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks im Jahr 2027 4,28 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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