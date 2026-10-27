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27.10.2026 20:27:13
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks reagiert am Abend positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Palo Alto Networks. Zuletzt wies die Palo Alto Networks-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 402,54 USD nach oben.
Die Palo Alto Networks-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 402,54 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'728 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 404,63 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 390,56 USD. Der Tagesumsatz der Palo Alto Networks-Aktie belief sich zuletzt auf 588'093 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2026 auf bis zu 432,08 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 139,60 USD. Mit einem Kursverlust von 65,32 Prozent würde die Palo Alto Networks-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palo Alto Networks-Aktie. Palo Alto Networks gewährte am 01.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Palo Alto Networks hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,45 Prozent auf 3.41 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.54 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Palo Alto Networks dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2029 einen Gewinn in Höhe von 5,63 USD je Palo Alto Networks-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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