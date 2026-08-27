Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
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27.08.2026 20:27:13
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks zündet am Abend Kursrakete
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Palo Alto Networks. Zuletzt sprang die Palo Alto Networks-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 13,4 Prozent auf 384,93 USD zu.
Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 13,4 Prozent im Plus bei 384,93 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'717 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 386,81 USD markierte die Palo Alto Networks-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 358,56 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Palo Alto Networks-Aktie belief sich zuletzt auf 920'045 Aktien.
Am 14.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 398,87 USD an. Der derzeitige Kurs der Palo Alto Networks-Aktie liegt somit 3,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 139,60 USD ab. Abschläge von 63,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Palo Alto Networks-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palo Alto Networks am 02.06.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palo Alto Networks 0,36 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.00 Mrd. USD – ein Plus von 18,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palo Alto Networks 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.09.2026 veröffentlicht.
Experten taxieren den Palo Alto Networks-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,78 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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