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27.08.2026 16:29:00

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks springt am Nachmittag hoch

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks springt am Nachmittag hoch

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Palo Alto Networks. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 11,7 Prozent auf 378,99 USD zu.

Palo Alto Networks
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Um 16:28 Uhr sprang die Palo Alto Networks-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 11,7 Prozent auf 378,99 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'713 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Palo Alto Networks-Aktie bisher bei 378,99 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 358,56 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 468'658 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Bei 398,87 USD markierte der Titel am 14.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palo Alto Networks-Aktie somit 4,98 Prozent niedriger. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 139,60 USD. Mit Abgaben von 63,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Palo Alto Networks seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Palo Alto Networks gewährte am 02.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Palo Alto Networks vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 3.00 Mrd. USD gegenüber 2.54 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Palo Alto Networks wird am 01.09.2026 gerechnet.

Experten taxieren den Palo Alto Networks-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,78 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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