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26.10.2026 16:29:00
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Nachmittag höher
Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Palo Alto Networks konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 388,09 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 388,09 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'696 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Palo Alto Networks-Aktie bisher bei 393,87 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 384,15 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 443'243 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 432,08 USD. Gewinne von 11,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 139,60 USD. Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 178,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palo Alto Networks-Aktie. Am 01.09.2026 lud Palo Alto Networks zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Palo Alto Networks ein Ergebnis je Aktie von 0,36 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Palo Alto Networks im vergangenen Quartal 3.41 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palo Alto Networks 2.54 Mrd. USD umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2029 auf 5,63 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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