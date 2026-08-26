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26.08.2026 20:27:13

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks macht am Mittwochabend Boden gut

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks macht am Mittwochabend Boden gut

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 340,43 USD zu.

Palo Alto Networks
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Die Palo Alto Networks-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 340,43 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'673 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 342,12 USD. Bei 330,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 762'353 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 398,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,17 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 139,60 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,99 Prozent.

Für Palo Alto Networks-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 02.06.2026 lud Palo Alto Networks zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Palo Alto Networks ein Ergebnis je Aktie von 0,36 USD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.00 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palo Alto Networks einen Umsatz von 2.54 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Palo Alto Networks am 01.09.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,77 USD je Palo Alto Networks-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
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