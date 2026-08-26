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26.08.2026 16:29:00

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Mittwochnachmittag stabil

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Mittwochnachmittag stabil

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Die Palo Alto Networks-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 340,01 USD.

Palo Alto Networks
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Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Palo Alto Networks-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 340,01 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'669 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 342,12 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Palo Alto Networks-Aktie bisher bei 328,22 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 330,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 301'122 Palo Alto Networks-Aktien.

Am 14.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 398,87 USD. Gewinne von 17,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 139,60 USD. Der derzeitige Kurs der Palo Alto Networks-Aktie liegt somit 143,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palo Alto Networks 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palo Alto Networks am 02.06.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palo Alto Networks 0,36 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Palo Alto Networks mit einem Umsatz von insgesamt 3.00 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,36 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Palo Alto Networks am 01.09.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,77 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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